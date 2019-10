Bayer unterstützt Patienten und Angehörige mit chronischen Netzhauterkrankungen mit umfangreichem Informationsmaterial / Welttag des Sehens 2019

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Leverkusen (ots) -- Experten schätzen, dass bis 2050 mehr als 700 Millionen Menschenweltweit mit Sehbeeinträchtigungen leben- Welttag des Sehens macht jährlich auf Blindheit undSehbeeinträchtigungen, wie zum Beispiel die altersabhängigeMakuladegeneration (AMD), aufmerksam- Der Patientenservice VisusVital bietet Betroffenen undAngehörigen umfangreiches Informationsmaterial zu verschiedenenchronischen NetzhauterkrankungenJedes Jahr findet am zweiten Donnerstag im Oktober der Welttag desSehens statt. Dieser Aktionstag macht auf das weltweiteAktionsprogramm "VISION 2020 - das Recht auf Augenlicht" aufmerksam.Ziel dieser Kampagne ist es, vermeidbare Blindheit undSehbehinderungen zu überwinden. Insgesamt gibt es derzeit rund 36Millionen blinde Menschen weltweit. Der Initiator des Aktionstagesist die Weltgesundheitsorganisation. Das Motto des diesjährigenWelttages des Sehens lautet "Vision First!". Besonders beichronischen Augenerkrankungen ist es wichtig, dass Patienten undAngehörige verstehen, worum es sich bei ihrer Erkrankung handelt undwarum regelmäßige Kontrollen und Behandlungen beim Augenarzt sowichtig sind.Dabei unterstützt der Patientenservice VisusVital von Bayer, derBetroffene und Angehörige umfassend über Netzhauterkrankungen wie diealtersabhängige Makuladegeneration (AMD) informiert: Unter derkostenfreien Service-Hotline 0800 / 55 66 337 werden Fragen kompetentbeantwortet und auf der Internetseite www.visusvital.de finden sichumfangreiche Informationen zur Vorbeugung, Erkrankung, Diagnose undBehandlung sowie viele praktische Tipps und Tricks für den Alltag.Zudem können Patienten zur Unterstützung ihrer Behandlung diekostenfreie App "AugenPass" mit Erinnerungsfunktion für denArztbesuch und Sehtest nutzen. Neu sind Videos von Betroffenen fürBetroffene: Hier zeigen Patienten eindrücklich, wie sie mit derErkrankung umgehen und dass es sich lohnt, zum Arzt zu gehen und sichbehandeln zu lassen.Bayer engagiert sich für Aufklärung, Prävention und BehandlungDarüber hinaus arbeitet Bayer im Bereich der Augenheilkunde mitzahlreichen Partnern wie der IAPB (International Agency for thePrevention of Blindness) zusammen, um die Öffentlichkeit unteranderem für Blindheit und Sehbehinderung zu sensibilisieren."Wir wissen, dass für die Vermeidung von Blindheit eine branchen-und disziplinübergreifende Zusammenarbeit unerlässlich ist. Durchunsere Partnerschaft mit der IAPB können wir die besten Ergebnissefür die Patienten erzielen, indem wir unsere einzigartigen Netzwerkeund unser Fachwissen nutzen," sagte Dr. Rafiq Hasan, Vice Presidentund Head of Ophthalmology bei Bayer. "Wir sind stolz darauf, auch indiesem Jahr wieder mit der IAPB und der gesamten Community fürAugengesundheit zusammenzuarbeiten, um das Sehen in den Fokus zurücken."Peter Holland, Chief Executive von IAPB, sagte: "Es ist an derZeit ein wirksames System zur Bekämpfung von Augenkrankheiten auf derganzen Welt einzuführen. Während es in den vergangenen JahrzehntenFortschritte gegeben hat, besteht inzwischen die Gefahr, dass sichdie Erfolge rückläufig entwickeln. Grund dafür sind zum Beispiel diealternde Weltbevölkerung und eine steigende Diabetes-Rate, da dieseErkrankung zu Augenkomplikationen führen kann."AMD als häufigste Ursache für Erblindung in DeutschlandWeltweit wächst die Bevölkerung, die Menschen werden immer älterund die Anzahl der Menschen mit chronischen Erkrankungen, die sichauf das Sehvermögen auswirken können, steigt. So gehen Experten davonaus, dass bis zum Jahr 2050 mehr als 700 Millionen Menschen mitSehbeeinträchtigungen leben werden.(1, 2) Durch die richtigeBehandlung und Prävention wären 75% der weltweitenSehbeeinträchtigungen vermeidbar.(3, 4)Eine dieser Sehbeeinträchtigungen ist die AMD, von der weltweitzirka 40 Millionen Menschen betroffen sind. Die AMD ist die häufigsteUrsache für Erblindung in Deutschland. Bei dieser chronischenErkrankung lagern sich Eiweiß und Fett in der Makula, der Stelle desschärfsten Sehens im Auge, ab. Bleibt es bei diesen Ablagerungen,handelt es sich um die trockene Form der AMD. Die trockene kann sichzu einer feuchten AMD entwickeln. Als Reaktion auf die Ablagerungenwerden dann vermehrt krankhafte, brüchige Blutgefäße in der Netzhautgebildet. Dadurch kommt es zu einem Anschwellen der Netzhaut.So kann einer AMD vorgebeugt werdenDie AMD äußert sich durch verschwimmende Konturen, verblassendeFarben, verflachende Kontraste, verzerrte Linien und Flecken imSichtfeld. Dadurch werden mit voranschreitender Erkrankungalltägliche Aktivitäten wie Lesen oder Autofahren erheblicherschwert. Unbehandelt kann es zu einer zentralen Erblindung kommen.Regelmäßige Kontrollen beim Augenarzt können dazu beitragen, dieErkrankung frühzeitig zu erkennen und zu behandeln. Das Risiko an AMDzu erkranken, kann durch Nichtrauchen, die Vermeidung vonBluthochdruck, eine vitaminreiche Ernährung und das Tragen vonSonnenbrillen mit UV-Schutz reduziert werden.Im Gegensatz zu der trockenen Form der AMD, für die es derzeitkeine Behandlungsmöglichkeiten gibt, ist die deutlich aggressiverefeuchte Form inzwischen gut therapierbar. Bei der medikamentösenBehandlung wird der sogenannte Wachstumsfaktor VEGF, der dasunkontrollierte Gefäßwachstum auslöst, gehemmt. Der Wirkstoff wirdmit einer kleinen Spritze direkt ins Auge (Glaskörper) gespritzt.Dabei handelt es sich um einen ambulanten Routineeingriff, der in derRegel schmerzfrei verläuft. Um die Sehkraft zu erhalten oder sogarwieder zu verbessern, sollte so früh wie möglich mit der Behandlungbegonnen werden. Entscheidend ist außerdem, dass die Behandlungregelmäßig wiederholt wird, da es sich um eine chronische Erkrankunghandelt.Quellen:(1) International Agency for the Prevention of Blindness. The Impactof a Growing and Ageing Population. Available at: http://atlas.iapb.org/vision-trends/impact-growing-ageing-population/. ast accessed:August 2019.(2) International Agency for the Prevention of Blindness. DiabeticRetinopathy. Available at: http://ots.de/4EKqJI. Last accessed:August 2019.(3) World Health Organization. Universal eye health: a global actionplan 2014-2019. Geneva: WHO, 2013. Available at:http://www.who.int/blindness/AP2014_19_English.pdf?ua=1. Lastaccessed: August 2019.(4) International Agency for the Prevention of Blindness. GlobalVision Impairment Facts. Available at:https://www.iapb.org/vision-2020/who-facts/. Last accessed: August2019.mz(2019-0270)Pressekontakt:Bayer Vital GmbHMelanie ZanfriniBuilding K56 5D33351368 LeverkusenTel. 0214 30-58 532E-Mail: melanie.zanfrini@bayer.comWeb www.presse.bayer.deOriginal-Content von: Bayer Vital GmbH, übermittelt durch news aktuell