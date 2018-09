Bayer unterstützt Patienten als führendes Unternehmen in der Augenheilkunde mit umfangreichen Serviceleistungen / Welttag des Sehens am 11. Oktober 2018 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Leverkusen (ots) -- Erkrankungen der Augen werden oft erst spät festgestellt, da dieSehleistung meist schleichend abnimmt- Erhalten Patienten zum Beispiel die Diagnose einerNetzhauterkrankung, stehen sie oft vor zahlreichen Fragen - auchim Verlauf der Therapie ist der Wunsch nach Aufklärung oft hoch- Der Patientenservice VisusVital von Bayer bietet Patienten undAngehörigen hilfreiche und verständliche Informationen rund umdas Thema Netzhauterkrankungen auf zahlreichen KanälenDas Auge zählt zu den wichtigsten Sinnesorganen. Über 80 Prozentder Informationen aus der Umwelt nimmt der Mensch sehend auf.(1) DerWelttag des Sehens am 11. Oktober 2018, der jedes Jahr am zweitenDonnerstag im Oktober stattfindet, macht auf die Bedeutung des Sehensund auf die Situation blinder und sehbehinderter Menschen aufmerksam.Der Initiator des Aktionstages ist die Weltgesundheitsorganisation.Viele Menschen merken oft erst spät, wenn sich ihre Sehschärfeverschlechtert. Stellt der Augenarzt zum Beispiel die Diagnose einerNetzhauterkrankung wie einer altersabhängigen Makuladegeneration(AMD) oder eines diabetischen Makulaödems (DMÖ), stehen Patienten undAngehörige oft vor zahlreichen Fragen. Auch im Verlauf einer Therapiekommen oft weitere Fragen und Ängste hinzu.VisusVital, der Patientenservice von Bayer im Bereich derAugenheilkunde, unterstützt vor, während und nach der Therapie mitumfangreichen Servicematerialien und stellt leicht verständlicheInformationen rund um das Thema Netzhauterkrankungen zur Verfügung."Patienten, die sich mit ihrer Erkrankung gut auskennen, können imGespräch mit dem Arzt oft gezielter Fragen stellen und besserdefinieren, wie sich ihre Sehleistung verändert", sagt Ann-MadelinePfister, zuständig für die Patientenkommunikation bei Bayer. "Zudembieten wir hilfreiche Tipps für den Alltag mit Seheinschränkungensowie Informationen zu weiterführenden Anlaufstellen, damit Patientenihre Lebenssituation bestmöglich gestalten können."Einfache und barrierearme Informationen auf verschiedenen KanälenAuf der Internetseite www.visusvital.de finden Menschen mitNetzhauterkrankungen und Angehörige verständliche Informationen zuKrankheitsbildern, Diagnose und Therapie sowie praktische Tipps fürden Alltag. Wenn die Sehkraft nachlässt, fällt das Lesen oftschwerer. Deshalb ist die VisusVital-Seite barrierearm aufgebaut.Menschen mit verminderter Sehleistung können die Kontraste auf derWebsite individuell einstellen oder sich die Inhalte vorlesen lassen."Mit diesen Funktionen wollen wir den Bedürfnissen der Patientengerecht werden", sagt Pfister. "Auch mit nachlassender Sehstärkehaben sie so die Möglichkeit, sich ausführlich zu informieren."Zum Service-Angebot von VisusVital gehören unter anderemzahlreiche Broschüren zu den verschiedenen Netzhauterkrankungen wieAMD oder DMÖ, die entweder als PDF heruntergeladen oder alsgedrucktes Exemplar kostenfrei bestellt werden können. Die Broschürenstehen in den Sprachen Deutsch, Englisch, Arabisch, Russisch undTürkisch zur Verfügung und sind in einer großen Schriftgrößeverfasst. Ein weiteres wichtiges Element auf der Website sind Videosund Podcasts, in denen Menschen von ihrer Erkrankung und ihrem Lebenberichten, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Zudem stehenBeiträge zur Verfügung, in denen Experten Augenerkrankungen wie zumBeispiel eine fAMD erläutern.Ein weiteres Angebot für Patienten ist die "AugenPass"-App, diefür iOS und Android zum kostenfreien Download zur Verfügung steht undsich durch eine leichte und intuitive Handhabung auszeichnet.Patienten profitieren von einer einfachen Dokumentation vonArztterminen und Untersuchungsergebnissen mit integrierterErinnerungsfunktion. Zudem bietet die App wöchentliche Tipps undTricks, die Betroffene im Alltag entlasten können. GroßeSchaltflächen, klare Strukturen, eine große Schrift sowie freiwählbare Kontraste erleichtern die Handhabung.Weitere Informationen und persönliche Beratung gibt das VisusVitalServiceteam auch telefonisch unter 0800/5566337 oder per Mail anservice@VisusVital.de.Über feuchte AMDEine unbehandelte altersabhängige Makuladegeneration (AMD) ist diehäufigste Ursache für Erblindung bei älteren Erwachsenen in derentwickelten Welt. Bei der Diagnose der Makuladegeneration wirdzwischen trockener (nicht-exsudativer) und feuchter (exsudativer)Form der Krankheit unterschieden. Bei feuchter AMD, auch alsneovaskuläre AMD bezeichnet, produzieren die Strukturen imAugenhintergrund zu viel VEGF, ein natürlich vorkommendes Protein.Die vermehrte VEGF-Sekretion führt zum Wachstum abnormer Blutgefäßeunter dem 'gelben Fleck', dem Bereich des zentralen Sehens. Dadurchsickert Flüssigkeit ins Auge und schädigt die Sehkraft im zentralenBereich. Feuchte AMD kann schnell fortschreiten und ohne Behandlungin kurzer Zeit - manchmal in nur drei Monaten - zu permanenterErblindung führen.Über das diabetische MakulaödemDas diabetische Makulaödem (DMÖ) und die diabetische Retinopathie(DR) sind bekannte mikrovaskuläre Komplikationen bei Menschen mitDiabetes. Bei der diabetischen Retinopathie handelt es sich um einepathologische Veränderung der retinalen Blutgefäße. DMÖ entsteht,
wenn im Zentrum der Makula Flüssigkeit aus den geschädigten Gefäßenaustritt. Dieser lichtempfindliche Bereich der Netzhaut ist dieStelle des schärfsten Sehens. Eine Flüssigkeitsansammlung in derMakula kann daher zu einer starken Einschränkung der Sehkraft bis hinzur Erblindung führen.Ein Sehschärfenverlust aufgrund von DMÖ betrifft rund drei bisvier Prozent aller an Diabetes erkrankten Menschen weltweit. DMÖ istin den meisten Industrieländern die häufigste Erblindungsursache beijungen Menschen und Menschen mittleren Alters. Weltweit gehenExperten davon aus, dass die stetig steigende Inzidenz von Diabeteszukünftig auch eine Zunahme der DMÖ-Patienten zur Folge haben wird.Quellen:(1) McClincy W. Instructional Methods for Public Safety. Jones &Bartlett Learning 2011. Seite 3