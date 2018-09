Bayer unterstützt Kleinbauern in Afrika mit einer Spende an den One Acre Fund in Höhe von 700.000 EUR (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Leverkusen (ots) -Das Projekt soll das Einkommen afrikanischer Kleinbauern erhöhenund eine bessere Ernährung für die Familien ermöglichen /Langfristiges Ziel ist es, ein gemeinsames Netzwerk mit sozialenEntrepreneuren aufzubauen, um das Leben von Kleinbauern in ländlichenRegionen Afrikas nachhaltig zu verbessernBayer baut sein Engagement für Kleinbauern in Schwellen- undEntwicklungsländern weiter aus. Mit einer Spende an den One Acre Fundin Höhe von 700.000 EUR hat das Unternehmen jetzt ein neues Projektgestartet, das das Einkommen von afrikanischen Kleinbauern verbessernund ihren Familien eine bessere Ernährung ermöglichen soll. DieSpende ist der Auftakt zu einer langfristig angelegten Partnerschaftzwischen dem One Acre Fund und Bayer. Das gemeinsame Projekt richtetsich an über 600.000 Kleinbauern in Kenia und Ruanda und soll diesemit qualitativ hochwertigem Geflügel versorgen sowie die Nutzung vondigitalen Technologien ermöglichen. Der One Acre Fund mit Sitz inBungoma, Kenia ist eine Non-Profit-Organisation, die Kleinbauern inOstafrika unterstützt.Verbesserte Ernährung der Familien durch Geflügel"Von qualitativ hochwertigem Geflügel profitieren die Landwirteaus mehreren Gründen", sagt Margaret Vernon, Director of Impact beimOne Acre Fund. "Eine erhöhte Produktion von Eiern verbessert dieErnährung der Familien, während der Verkauf von Fleisch und Eiern dasEinkommen der Kleinbauern erhöht. Geflügel ist eine weitereEinnahmequelle für viele unserer Partner-Landwirte und erlaubt ihneneine bessere Risikostreuung." In einem weiteren Schritt möchten derOne Acre Fund und Bayer Geflügelzüchtern in Kenia und RuandaImpfstoffe und Know-how zur Verfügung stellen, um die Gesundheit derTiere vor dem Verkauf an Landwirte zu fördern. So wird die Versorgungmit gesundem und qualitativ hochwertigem Geflügel in der Regionnachhaltig verbessert.Effizienz durch digitale Innovationen steigernEin weiteres Ziel des Projekts ist es, mithilfe von digitalenTechnologien die Arbeit des One Acre Funds effizienter zu gestalten.So sollen beispielsweise Tablets den Mitarbeitern helfen, dieRegistrierung der Landwirte zu vereinfachen. Damit bleibt mehr Zeitfür wichtige Aktivitäten wie Trainings oder konkrete Maßnahmen imFeld. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, um 600.000 Kleinbauern inRuanda und Kenia zu erreichen.Soziale Innovationen sind ein Kernelement in derInnovationsstrategie von BayerDie Partnerschaft mit dem One Acre Fund ist ein wichtiges Elementin der Strategie von Bayer, um soziale Innovationen und nachhaltigeEntwicklung in Afrika zu unterstützen. Damit sollen die Lebens- undEinkommensbedingungen sowie die Gesundheit von Kleinbauern und derenFamilien signifikant verbessert werden. "Wir haben uns als Zielgesetzt, das Leben von Kleinbauern in ländlichen Regionen Afrikaspositiv zu beeinflussen - und zwar durch die Zusammenarbeit mitsozialen Entrepreneuren.", sagt Liam Condon, Leiter der Division CropScience und Mitglied des Vorstands. "Um das zu erreichen, beteiligenwir uns an einem Netzwerk von verschiedenen Akteuren aus denBereichen Gesundheit, Landwirtschaft und digitalen Technologien. Wirstellen unsere Expertise und Mittel zur Verfügung, um Ideen zuverwirklichen und weiter auszubauen. So öffnen wir die Tür fürInnovationen. Nimmt man die Gesamtzahl unserer Initiativen alsAusgangspunkt, möchten wir weltweit langfristig mindestens 100Millionen Menschen - Kleinbauern und deren Familien - erreichen."Neben dem One Acre Fund arbeitet Bayer mit dem Start-up myAgro unddem innovativen Versicherer Pula zusammen. myAgro hilft Kleinbauernin Afrika, kleine Geldbeträge per Mobiltelefon in Form vonmyAgro-Cards zu sparen und in hochwertiges Saatgut und Düngereinzutauschen. Ein weiterer Teil der Kooperation ist eineEntwurmungsinitiative für die Kinder der Landwirte. Pula bietetKleinbauern in Afrika und Indien speziell auf ihre Bedürfnissezugeschnittene Versicherungen an. Damit können sie einen Teil derRisiken im Maisanbau abdecken."Soziales Unternehmertum erzielt mit innovativen Ideen wichtigengesellschaftlichen Fortschritt", erklärt Monika Lessl, LeiterinCorporate Innovation & R&D. "In unserer Innovationsstrategie hatdaher die enge Zusammenarbeit mit externen Partnern - zum Beispielmit Universitäten, Forschungseinrichtungen oder eben Start-ups -einen hohen Stellenwert. Damit wollen wir gemeinsam ein Zielerreichen, das uns am Herzen liegt: Lösungen zu finden, die unshelfen, die Probleme der heutigen Zeit anzugehen."Über BayerBayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen aufden Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. 