Bayer: Das überlässt man nicht BASF allein!

In der vergangenen Woche gaben Bosch und BASF bekannt, dass sie ihre Zusammenarbeit im Bereich digitaler Lösungen für die Landwirtschaft weiter ausbauen werden. In einem gemeinsamen Projekthaus wird man weiter an „Smart Spraying“ tüftlen, einer Technologie zum gezielten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Der Fokus liege „auf dem zielgerichteten Einsatz von Herbiziden“, hieß es. Kameras erfassen laut BASF dafür flächendeckend den Bewuchs auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



