Bayer treibt Ausstieg bei Covestro voran!

der Bayer-Konzern verringert seinen Anteil an der ausgegliederten Kunststoff-Tochter Covestro über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren. Das angestrebte Volumen beläuft sich auf eine Milliarde Euro, wie der DAX-Konzern in einer Unternehmensmitteilung schreibt. Zudem bietet Bayer Schuldverschreibungen mit einem Volumen von einer Milliarde Euro an, die im Jahr 2020 fällig werden und in Wertpapiere von Covestro umtauschbar sind.

Die Details

Die beiden Platzierungen starteten am 6. Juni 2017 nach Marktschluss. Sie richten sich ausnahmslos an institutionelle Anleger. Konsortialführer sind Morgan Stanley sowie Barclays. Im Zuge der Platzierungen bewilligte der DAX-Konzern eine Sperrfrist von 90 Tagen.

Ferner will das Life-Science-Unternehmen nach eigenen Angaben zeitnah acht Mio. Aktien von Covestro in einen Pensions-Treuhandverein, den Bayer Pension Trust, einlegen. Das Aktienpaket entspricht 4% der Aktien des im MDAX gelisteten Spezialchemie-Konzerns. Das Paket unterliegt der gleichen Sperrfrist von 90 Tagen.

Vollständige Trennung in Sicht

Mit den Transaktionen will das DAX-Unternehmen seinen Covestro-Anteil weiter verringern: „Bayer wird Covestro weiterhin voll konsolidieren, da Bayer mit dem nach Vollzug dieser Transaktionen verbleibenden Stimmenanteil weiter die Mehrheit bei einer Covestro-Hauptversammlung hätte“, informiert das Life-Science-Unternehmen. Bayer hatte bereits mehrfach betont, sich mittelfristig komplett von seiner ausgegliederten Kunststoff-Tochter zu trennen.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.