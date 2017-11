Bayer: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer hat zuletzt fallende Kurse erlebt. Damit ist die Aktie auf direktem Weg in Richtung 100 Euro, meinen Chartanalysten mit Blick auf die Entwicklung seit Mitte Oktober. Die Zahlen sprechen für sich. Die Kurse sind binnen einer Woche um gut 5 % nach unten gerutscht und in den vergangenen vier Wochen sogar um mehr als 9 %. Die Gründe hierfür sind vielschichtig. Vor allem die Schwierigkeiten bei der Zulassung von Glyphosat des vor der Übernahme durch Bayer stehenden US-Konzerns Monsanto dürfte die Stimmung getrübt haben, auch wenn jüngst wieder Erfolge bei Kooperationen mit Krebsmittelherstellern in den USA vermeldet wurden. Immerhin sind noch 70 % aller Analysten der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 15 % votieren für das „Halten“, während 10 % derzeit einen „Verkauf“ für die richtige Anlageentscheidung halten.

Charttechniker sind weniger optimistisch als die Fundamentanalysten. Jüngst hatte die Aktie bereits 110 Euro unterschritten. Jetzt steuern die Kurse auf das 6-Monats-Tief bei 104,20 Euro vom 10. August zu. Dies wäre die letzte Haltestation vor einem möglichen Test der 100-Euro-Marke. Darunter würde es wohl zu einem klaren Kurssturz kommen.

Technische Analysten: Aktie im stärkeren Abwärtstrend

Ähnlich schätzen dies auch technische Analysten ein. Denn die Aktie befindet sich in jeder zeitlichen Dimension im Baisse-Modus. Es handelt sich also um einen breiten Abwärtstrend. Daher spricht vieles für weiter fallende Notierungen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.