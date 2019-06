Bayer: Das ist wohl einzigartig!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Diese Nachricht war keine positive für Bayer: Erstmals ist der Konzern auch in Australien mit einer Klage konfrontiert: Ein Gärtner aus Melbourne reichte gegen Monsanto Australia vor dem Supreme Court des Bundesstaats Victoria Klage ein, heißt es in Medienberichten übereinstimmend. Der 54 Jahre alte Mann leide an einer bösartigen Erkrankung des Lymphsystems und soll zuvor über 18 Jahren hinweg den Monsanto-Unkrautvernichter ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung