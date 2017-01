Bayer glaubt weiter an Erfolg der Monsanto-Übernahme

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

LEVERKUSEN (dts Nachrichtenagentur) - Bayer glaubt weiter an einen Erfolg der Monsanto-Übernahme. "Wir sind sehr zuversichtlich, was unsere Präsenz und unser Geschäft in den USA angeht", sagte Bayer-Vorstandsmitglied Liam Condon dem "Tagesspiegel" (Montagausgabe). Die Chefs von Bayer und Monsanto hatten kürzlich Präsident Donald Trump getroffen: "Es war ein produktives Gespräch, bei dem es um die Notwendigkeit der Agrarwirtschaft ging und die Notwendigkeit von Innovationen", sagte Condon, der bei Bayer für Crop Science zuständig ist.

Foto: über dts Nachrichtenagentur