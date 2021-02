Bayer gerät mächtig unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Was ist denn bei der Bayer AG los? Es scheint, als könne man den Aktionären kein Futter mehr liefern. Der Kurs bewegt sich nicht sonderlich und wenn doch, dann geht es tendenziell eher Richtung Keller. Wird sich Bayer aus dem Tal wieder zurückkämpfen können oder zeigt die Aktie ihre großen Schwächen? Auch aus der Impfstoff-Kooperation mit Curevac kann man wenig mitnehmen!

Die Bayer AG sollte sich aber schleunigst wieder Gedanken machen, wie man aus dieser Negativspirale herauskommen kann. Es war eigentlich das Ziel, mit der Impfstoff-Kooperation in neue Sphären vorzudringen und riesige Gewinne zu realisieren. Sowohl auf dem Konto, als auch auf dem Aktienmarkt. Bisher ist da leider herzlich wenig von zu sehen, was so langsam für Misstrauen sorgt.

Wird sich die Bayer AG wieder rehabilitieren können? Oder wars das nun für den deutschen Pharmakonzern? Die nächsten Wochen werden extrem entscheidend dafür sein, wo es zukünftig für das Leverkusener Unternehmen hingeht. Heute geht es auf jeden Fall nach unten, denn man kann ein Minus von 0,85 Prozent verzeichnen und verliert somit 0,46 Euro. Der neue Kurswert liegt dadurch bei 53,54 Euro!

