Bayer geht richtig ab!

Einen Traumstart legt heute Bayer hin. Denn der Kurs liegt derzeit rund fünf Prozent im Plus. Der Titel landet damit bei den Tagesgewinnern ganz vorne. Ist das der Beginn der nächsten Aufwärtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund zwei Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 54,80 EUR. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Danach notiert Bayer in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 50,89 EUR. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.

