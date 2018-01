Bayer gegen Bayern: Bundesliga-Rückrunden-Auftakt live im ZDF (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Mainz (ots) -Der Tabellenvierte gegen den Tabellenführer: Mit dem Spiel Bayer04 Leverkusen gegen FC Bayern München startet die Fußball-Bundesligaam Freitag, 12. Januar 2018, in die Rückrunde - und das ZDF überträgtlive. Ab 20.15 Uhr begrüßt ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohensteindie Zuschauer nach der kurzen Winterpause zum ersten Fußballabend imneuen Jahr, Ex-BVB-Profi Sebastian Kehl ist als ZDF-Experte dabei,Live-Reporter Oliver Schmidt kommentiert die Partie.Kann das Bayer-Team um Trainer Heiko Herrlich dem souveränenBundesliga-Spitzenreiter aus München am 18. Spieltag in der BayArenaeinen Dämpfer verpassen auf dem Weg zur neuerlichenTitelverteidigung? Derzeit hat der deutsche Meister elf PunkteVorsprung auf den Zweitplatzierten FC Schalke 04. In denzurückliegenden beiden Spielzeiten kamen die Münchener in Leverkusenjeweils nicht über ein 0:0 hinaus. Das Hinspiel in dieser Saison, dasals Bundesliga-Auftaktspiel am 18. August 2017 ebenfalls live im ZDFzu sehen war, hatte Bayern München im heimischen Stadion mit 3:1gewonnen.Am 18. Spieltag kommt es auch zum Aufeinandertreffen desTabellenfünften und des Tabellenzweiten. Der letztjährigeVize-Meister RB Leipzig empfängt Schalke 04 - erste Free-TV-Bilderdavon sind am Samstag, 13. Januar 2018, 23.00 Uhr, im "aktuellensportstudio" des ZDF zu sehen. Einen Nachbericht vom Freitagsspielbietet die von Moderator Sven Voss präsentierte Sendung ebenso wiedie fünf Bundesligaspiele vom Samstagnachmittag in Zusammenfassungen.Zu Gast im "aktuellen sportstudio" ist der zurzeit verletzteSki-Slalom-Star Felix Neureuther.https://zdfsport.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://facebook.com/ZDFsport