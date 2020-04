Bayer: Im ersten Anlauf gescheitert!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie konnte am 16. März auf einem Tief bei 44,85 Euro die kräftigen Verluste stoppen, die seit Ende Februar das Bild bestimmt hatten, und einen erneuten Anstieg vollziehen. Es bildete sich schnell ein neuer Aufwärtstrend aus. Er wurde auch in dieser Woche zunächst fortgesetzt und am Montag und Dienstag stellte sich kurzzeitig der Eindruck ein, dass auch eine Trendbeschleunigung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



