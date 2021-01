Bayer eröffnet riesige Gewinnchancen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Auch wenn es für Bayer kurz vor dem Wochenende eine minimale Abwertung gab, ist mit dieser Aktie absolut zu rechnen! Bayer wird im Laufe der Coronakrise noch eine große Rolle spielen, denn man ist eine Impfallianz mit der Firma Curevac eingegangen. Durch diese Impfallianz wird Bayer noch ein wichtiger Faktor im Kampf gegen Corona sein und seine Gewinne daraus ziehen können!

Bayer wird in nächster Zeit weiter wachsen können, das steht fest. Auch wenn die Impfallianz mit Curevac möglicherweise als deutlich zu spät eingeordnet wird, birgt sie weiterhin unfassbare Potenziale. Das Knowhow von Curevac gepaart mit der Reichweite und Produktionskapazität von Bayer kann diese Allianz unschlagbar machen und die Impfstoffproduktion in unfassbare Höhen treiben!

Von dieser Kooperation können auf jeden Fall beide Seiten profitieren. Das hat man auch bereits in den vergangenen Tagen am Kursverlauf der Bayer-Aktie gesehen, denn diese konnte nach langer Durststrecke endlich wieder die Marke von 50 Euro übersteigen. Trotzdem gab es am Freitag noch Einbußen von 1,57 Prozent und 0,82 Euro gegenüber dem Vortag, wodurch die Aktie nun bei 51,50 Euro liegt!

