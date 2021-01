Bayer eröffnet eine Impfallianz!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Der Bayer-Konzern wird nun auch an der Impfstoffproduktion teilhaben! Die Anleger sind von diesen Nachrichten begeistert! Denn nach dem Vorbild der Unternehmenskooperation von BioNTech und Pfizer wird nun Bayer mit Curevac kooperieren. Die beiden Unternehmen möchten zusammen die Impfstoffproduktion beschleunigen, um somit schneller für Normalität zu sorgen!

Das sind doch hervorragende Neuigkeiten, sowohl für die Anleger dieser Aktie als auch für die ganze Welt. Denn man braucht nun schnelle Ergebnisse und schnellere Impfstoffproduktion, um die Welt so schnell es geht wieder zu einer besseren zu machen. Da heißt es auch, uneigennützige Kooperationen einzugehen, um die Abläufe zu beschleunigen. Bayer setzt dort an der richtigen Stelle an!

Aber natürlich hat die Bayer AG auch einige Vorteile davon. Die Anleger sind schwer begeistert von dieser aktuellen Entwicklung und honorieren diese Impfallianz mit einem Aufschwung von 0,40 Prozent gegenüber dem Vortag. Somit kann man um 0,21 Euro zulegen. Allgemein ist in den letzten Tagen der Aktienkurs aufgrund dieser Lage enorm in die Höhe geschossen und steht nun bei 53,36 Euro!

