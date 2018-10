Bayer erhält weitere Zulassung für Xarelto in den USA

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

BERLIN/LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat eine weitere Zulassung für den Gerinnungshemmer Xarelto den USA erhalten.



Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA habe Xarelto in Kombination mit niedrig dosierter Acetylsalicylsäure zur Behandlung von Patienten mit chronischer koronarer Herzerkrankung oder peripherer arterieller Verschlusserkrankung zugelassen, wie Bayer am Freitag in Berlin mitteilte.

Die Zulassung basiert auf Daten einer Studie, derzufolge die Wirkstoffkombination das kombinierte Risiko für Schlaganfälle, Herzinfarkte und kardiovaskuläre Todesfälle senken kann. In Europa ist Xarelto in der Indikation bereits zugelassen.