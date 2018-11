Bayer erhält EU-Zulassung für Jivi zur Behandlung der Bluterkrankheit

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer hat in der Europäischen Union eine Zulassung für das Medikament Jivi gegen die Bluterkrankheit erhalten.



Man habe von der Europäischen Kommission die Zulassung für Jivi zur Behandlung und Prophylaxe von Blutungen bei Hämophilie A für vorbehandelte Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren bekommen,teilte der Dax -Konzern am Dienstag mit. Bayer hat bereits Jivi-Zulassungen in den USA sowie in Japan bekommen.

Jivi ist ein biotechnologisch hergestelltes Mittel, das einen fehlenden beziehungsweise fehlerhaften Blutgerinnungsfaktor ersetzt. Menschen, denen für die Blutgerinnung verantwortliche Proteine fehlen, leiden unter der Bluterkrankheit. Selbst kleinste Verletzungen können für sie - vor allem falls sie unbemerkt im Körperinneren auftreten - sehr gefährlich werden, da die Blutungen nicht so schnell oder fast gar nicht von allein stoppen./tos/she