Bayer – endlich wieder bergauf?

Die Anlegerstimmung bei Bayer zeigt derzeit auf jeden Fall deutlich nach oben. Man scheint wieder zufriedener zu sein mit dem Wertpapier des Leverkusener Pharmakonzerns. Die Aktie könnte jetzt richtig durch die Decke gehen und die 50-Euro-Marke knacken. Der Weg dahin ist nach der aktuell sehr positiven Tendenz auf jeden Fall nicht mehr allzu weit. Wenn Bayer so weiter macht, geht es in der neuen Woche richtig ab!

Anmerkung der Redaktion: Startet Bayer jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Nachdem die Bayer-Aktie zu Monatsbeginn einen Absturz um fast 10 Euro in Kauf nehmen musste und in die Bodenlosigkeit abgestürzt ist, konnte sich die Aktie wieder stabilisieren. Derzeit schielt dieses Wertpapier weit nach oben und könnte schon bald wieder an alte Zeiten anknüpfen. Die vergangene Entwicklung war also nur ein Einstiegsrabatt, den man nun zum Kaufen nutzen sollte!

Denn schon bald wird Bayer wieder die 50 Euro überschreiten und auch darüber hinaus weiter nach oben gehen, es ist nur eine Frage der Zeit. Die Aktie konnte zum Wochenabschluss nochmal um 0,90 Euro zulegen und verzeichnet somit ein sattes Plus von 0,42 Euro. Der neue Kurswert der Aktie des Pharmakonzerns liegt nun bei 46,73 Euro und könnte schon bald komplett abgehen!

Fazit: Bayer geht heute wieder richtig durch die Decke und weiß zu überzeugen. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen können.