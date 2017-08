Bayer beantragt US-Zulassung für neuen Bluter-Wirkstoff

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

BERLIN (dpa-AFX) - Der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer hofft auf die Vermarktung eines neuen Bluter-Wirkstoffs auf dem wichtigen US-Markt.



Das Unternehmen habe für BAY94-9027 die Zulassung bei der US-Gesundheitsbehörde beantragt, teilte Bayer am Donnerstag in Berlin mit. In relevanten Studien habe sich gezeigt, dass BAY94-9027 auch bei größeren Dosierungsintervallen von bis zu sieben Tagen vor Blutungen schütze.

"Die Einreichung von BAY94-9027 bringt uns einen Schritt näher an unser Ziel, eine Therapie anzubieten, die Menschen mit Hämophilie A mit einem aktiven Lebensstil zusätzliche Vorteile bietet", erklärte Entwicklungsleiter Jörg Möller. Die sogenannte Bluterkrankheit betrifft nach Konzernangaben fast 400 000 Menschen weltweit. Es handele sich fast immer um eine vererbte Störung der Blutgerinnung, bei der eines der Proteine fehle oder fehlerhaft gebildet werde, das für die Bildung von Blutgerinnseln verantwortlich sei./das/stb