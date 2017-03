Bayer: Zwei Alarmsignale sind auszumachen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer verlor zuletzt etwas Dynamik. Nachdem eine ganze Reihe verschiedener Bankinstitute die Aktie auf „kaufen“ gesetzt hatte, ging es zunächst bergauf. Dabei konnte Bayer am 21. Februar auch ein neues 6-Monats-Hoch markieren. Dies war jedoch bereits das Ende der zwischenzeitlichen Aufwärtsrallye. Immerhin können fundamental orientierte Analysten aufatmen. Die deutsche Chemie insgesamt erwartet für dieses Jahr eine stärkere Nachfrage, wovon dann auch Bayer wieder profitieren sollte.

Langfristig im Aufwärtstrend

Ohnehin ist die Aktie von Bayer langfristig im Aufwärtstrend. Die Kurse konnten sich um etwa 11 % vom gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage nach oben absetzen und gelten damit aus technischer Sicht als klar positioniert. Auch im mittelfristigen Zeitraum ist Bayer gut aufgestellt, da die Aktie noch immer 8 % Abstand zum GD100 für die vergangenen 100 Tage aufweist. Lediglich im kürzestmöglichen Zeitraum befindet sich die Bayer-Aktie im Abwärtstrend, sodass hier ein zweites kleines Alarmsignal vermutet wird.

Denn auch die Charttechniker bemängeln den jüngst gescheiterten Ausbruchversuch nach oben. 105 Euro gelten oberhalb der 100er-Marke als entscheidende Orientierungsgröße. Bayer könnte bei einem Rutsch unter 100 indes auch schnell auf das 6-Monats-Tief 86,69 vom 1. Dezember fallen.

Insgesamt ist die Aktie im grünen Bereich.

