Bayer: Zulassungsantrag eingereicht!

die Bayer-Aktie könnte durch diesen Zulassungsantrag etwas Phantasie bekommen: Denn laut Bayer hat der Kooperationspartner Loxo Oncology in den USA „mit der Einreichung der Zulassungsunterlagen für Larotrectinib in den USA begonnen“. Bayer entwickelt laut eigenen Angaben Larotrectinib mit Loxo Oncology zusammen. Wofür soll dieser Wirkstoff eingesetzt werden?

Derzeit befindet er sich demnach in der Entwicklung bei – Zitat: „Krebsarten, bei denen sich Tropomyosin-Rezeptor-Kinase (TRK)-Gene mit anderen, nicht zusammenhängenden Genen verbunden haben (Genfusionen).“ Wenn der Wirkstoff entsprechenden Erfolg hat, wäre das für die Betroffenen wohl eine gute Nachricht. Und für Bayer möglicherweise auch – was dann wiederum auch die Aktionäre freuen könnte.

Bayer: Antrag auf Zulassung für Larotrectinib auf den Weg gebracht

Doch noch ist es nicht so weit. Wie gesagt, es wurde erst mit der „Einreichung der Zulassungsunterlagen“ in den USA begonnen. Das sei ein „ein wichtiger Schritt, der uns dem Ziel näherbringt“, und zwar dem Ziel, „in der nahen Zukunft Patienten mit TRK-fusionsbedingten Krebserkrankungen möglicherweise eine neue Behandlungsoption zur Verfügung stellen zu können“, so wird Robert LaCaze von Bayer zitiert. Doch erst muss der Zulassungsantrag natürlich Erfolg haben, was es abzuwarten gilt.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.