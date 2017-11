Bayer: Zulassung erfolgt!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Liebe Leser,

die Bayer-Aktie gehörte zuletzt eher zu den Enttäuschungen unter den DAX-Aktien. Während diverse DAX-Titel auf neue Jahreshochs steigen konnten, gab die Bayer-Aktie Terrain ab und steht derzeit deutlich unter ihrem 12-Monats-Hoch. Auf Monatssicht hat die Aktie zudem nicht zugelegt, sondern rund 3% verloren. Dazu trug die Veröffentlichung der Zahlen für das dritte Quartal wahrscheinlich ebenso bei wie die Fragezeichen im Hinblick auf die geplante Übernahme des US-Konzerns Monsanto, dessen Geschäftsgebaren als umstritten bezeichnet werden kann. Doch es gibt auch positive Nachrichten von Bayer.

Konkret: Bayer: Zulassung durch die FDA

Bayer hat laut eigener Mitteilung von der „Food and Drug Administration“ (kurz: FDA) in den USA eine Zulassung „für ein neues klinisches Einsatzgebiet für den oralen Faktor-Xa-Inhibitor (Rivaroxaban)“ erhalten. Diese Zulassung gelte für die USA und betrifft Bayer und den Entwicklungspartner Janssen Research & Development, LLC, so heißt es bei Bayer. In Bezug auf das Einsatzgebiet soll es dabei um Patienten gehen „mit einem anhaltenden Risiko für eine tiefe Venenthrombose und/oder Lungenembolie, die bereits mindestens sechs Monate lang die gerinnungshemmende Standardtherapie erhalten haben.“ Sofern das alles funktioniert, ist das eine potenziell gute Nachricht für die Betroffenen und auch das Unternehmen Bayer.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.