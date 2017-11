Bayer: Wo geht die Reise hin?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer musste zum Ende der letzten Woche erneut einen Rücksetzer hinnehmen. Nun ist die Aktie aus Sicht der charttechnischen Analysten in gefährliches Fahrwasser geraten, da die Kurse erneut nachgaben und ein neues Tief erreicht werden könnte. Selbst Kursbewegungen auf weniger als 100 Euro scheinen nun wieder möglich zu sein. Dies ist riskant! Im Einzelnen. Die Aktie von Bayer gab freitags lediglich 1 % nach. Dennoch näherte sich der Kurs dem bisherigen 6-Monats-Tief von 104,20 Euro gefährlich nahe. Ohnehin musste der Wert in den vergangenen vier Wochen einen Rücksetzer in Höhe von fast 7 % hinnehmen. Jetzt könnte es eng werden.

Sollten die Notierungen auf das genannte Tief fallen, dann drohen 100 Euro als magische Untergrenze. Wenn auch diese nicht halten sollte, dann dürfte Bayer aus Sicht der Charttechniker schnell in Richtung 86,69 Euro fallen. Hier verläuft das aktuelle 1-Jahres-Tief, erreicht am 1. Dezember 2016. Der Vorsprung und damit das Abwärtspotenzial belaufen sich immer noch auf knapp 20 %. Die früheren Tops bei 117 bzw. 123,31 Euro (das aktuelle 1-Jahres-Hoch vom 19. Juni) sind aus charttechnischer Sicht weit entfernt.

Wirtschaftliche Analysten: Keine neuen Nachrichten

Bei den fundamental orientierten Analysten hat sich das Meinungsbild angesichts weniger neuer Nachrichten kaum verändert. Eine Mehrheit von 65 % plädiert noch für einen Kauf, 15 % halten, 20 % halten einen Verkauf für angebracht.

Technische Analysten: Trend ist deutlich

Auch die technischen Analysten sind nicht besonders angetan. Die Aktie verläuft in jeder Zeitdimension im Baisse-Modus. Die Trendpfeile sind – wenn auch knapp – abwärts gerichtet. Indes: Bei 111,42 Euro wäre der Abwärtstrend formal beendet. Noch liegt allerdings ein Verkaufssignal vor! Techniker und charttechnische Analysten sehen noch eine Chance von etwas weniger als 50 %, kurzfristig in einen neuen Aufwärtstrend überzugehen. Dennoch: Auch dieser Weg bleibt offen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.