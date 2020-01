Bayer: Wie geht es nun weiter mit der Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Galaxy Entertainment":

Die Bayer Aktie ist derzeit mit einem Wert von rund 75 Euro in einer sehr guten Verfassung und es scheint als könnte sie ihren Aufwärtstrend, der seit Juni 2019 besteht beibehalten. Selbst in den vergangenen Tagen konnte Bayer zulegen was Hoffnung für weitere Steigerungen zulässt. Auch die veröffentlichte neue „Multi-Target-Allianz“ mit Evotec wird der Aktie helfen. Die Bayer AG wird im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung