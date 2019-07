Bayer: Wichtiger denn je!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Jedes Jahr nimmt Bayer aktuell fast 40 Millionen Euro für seine Sportabteilungen in die Hand. Gegenwärtig investiere der Konzern nach eigenen Angaben rund 25 Millionen Euro in die Fußballtochter Bayer 04 und stellt zudem den anderen Bayer-Sportvereinen in Leverkusen, Krefeld, Dormagen und Wuppertal jährlich etwa 14 Millionen Euro zur Verfügung, wie der Deutschlandfunk berichtet. Angesichts der Krise, in die Bayer durch ...



