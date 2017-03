Bayer: Werden noch mehr Covestro-Anteile verkauft?

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

Lieber Leser,

in dieser Woche hat es bereits vier neue Analysen zur Bayer-Aktie gegeben. Dabei ist die geplante Übernahme des US-amerikanischen Saatgutriesen Monsanto nach wie vor ein großes Thema.

Jeffrey Holford (Analysehaus Jefferies) teilt den Optimismus des Bayer-Managements und sieht beim Aktienkurs noch Luft nach oben. Der Ausblick für das laufende Jahr hat den Experten überzeugt. Doch wie belastend wird sich der Monsanto-Deal auswirken?

Dieser Frage geht Analyst Daniel Evans (Kepler Cheuvreux) nach und weist darauf hin, dass Bayer zuletzt viele Anteile von Covestro verkauft habe, aber immer noch etwas mehr als die Hälfte der Aktien besitzt. Evans hält es für möglich, dass Bayer erneut Positionen verkaufen wird, um die Übernahme besser finanzieren zu können.

Peter Verdult (Citigroup) sieht die Aktie des Chemiekonzerns auf einem günstigen Bewertungsniveau. Jeremy Redenius (Bernstein Research) ist ebenfalls guter Dinge, dass sich der Monsanto-Kauf nicht allzu belastend auf den Aktienkurs auswirken wird.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Jefferies: „Buy“ – 130,00 Euro (+21 %)

Citigroup: „Buy“ – 125,00 Euro (+17 %)

Bernstein Research: „Outperform“ – 122,00 Euro (+14 %)

Kepler Cheuvreux: „Hold“ – 101,00 Euro (-6 %)

Ein Beitrag von Ethan Kauder.