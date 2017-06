Bayer: Weltmarktführer zum Schnäppchenpreis?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

aktuell schickt sich der DAX an, nach oben durchzustarten. Dabei gibt es wie immer einige Aktien, die den deutschen Leitindex besonders befeuern. Zu diesen Gewinneraktien zählte schon in der Vergangenheit meistens das Papier der Leverkusener Bayer AG. So auch diesmal!

Bayer schafft die Monsanto-Übernahme

Den ein oder anderen Anleger mag das erstaunen. Denn die Aktie geriet seinerzeit aufgrund der Ankündigung, die US-amerikanische Monsanto übernehmen zu wollen, unter erheblichen Abgabedruck und fiel von über 145 Euro auf im Tief nur noch rund 85 Euro, ein Minus von gut 40%. Doch inzwischen ist klar, dass – allen Widerständen zum Trotz – die Monsanto-Übernahme wohl über die Bühne gehen wird. Damit stemmt Bayer nicht weniger als die größte Übernahme eines deutschen Unternehmens in der Geschichte.

Doch das ist noch nicht alles. Denn das neue Bayer-Management um CEO Werner Baumann hat diese Übernahme ja nicht durchgeführt, um in die Geschichtsbücher einzugehen. Vielmehr wollte und wird man nun zum Weltmarktführer im Bereich der sogenannten grünen Biotechnologie. Diese hat in Deutschland zwar einen schweren Stand, man wird mittel- bis langfristig aber wohl kaum um deren Einsatz umhinkommen, um die immer weiter steigende Weltbevölkerung letzten Endes ernähren zu können.

Fazit: Die Aktie ist günstig bewertet!

Mit Bayer haben wir daher den Weltmarktführer in einer absoluten Zukunftsbranche im DAX vertreten. Dabei wird die Aktie nur mit einem für 2017 erwarteten KGV von knapp 15 bewertet. Angesichts der Tatsache, dass die Gewinne bei der neuen Bayer zukünftig sprudeln sollten, ist diese Bewertung vergleichsweise niedrig. Das dürfte vor allem mit dem schwierigen Übernahmekampf um Monsanto sowie der anspruchsvollen Finanzierung dieses Deals zusammenhängen.

Vor diesem Hintergrund könnte schon bald das bisherige Allzeithochs bei 145 Euro in den Fokus rücken. Und auch dies dürfte noch längst nicht das Ende der Fahnenstange sein!

Ein Beitrag von Sascha Huber.