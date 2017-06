Bayer: Weitere Anteile an Covestro verkauft!

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

gefällt mir nicht: Bayer übernimmt Monsanto und verkauft Anteile an Covestro. Der teure Kaufpreis für Monsanto wird offensichtlich auch dadurch bezahlt, dass Bayer schöne Beteiligungen abstößt. Konkret: Laut Angaben vom 7. Juni hat die Bayer AG 17,25 Millionen Covestro-Aktien aus dem eigenen Bestand an institutionelle Investoren abgegeben. Der Kaufpreis lag demnach bei 62,25 Euro je Aktie. Das bringt immerhin rund 1,07 Milliärdchen Euro ein. Der Anteil von Bayer an Covestro hat sich dadurch allerdings von 53,3% auf 44,8% verringert, teilte das Unternehmen mit.

Bayer: Cash für die Übernahme von Monsanto (na toll…)

Und der Anteil dürfte sich weiter verringern. Denn Bayer wird weitere 4% an Covestro an den „Bayer Pension Fund“ abgeben. Und dann will Bayer auch noch eine Wandelanleihe ausgeben, die den grandiosen Zinssatz von 0,05% haben soll. Die Tilgung soll dabei auch in Covestro-Aktien erfolgen können. Aus Sicht von Bayer nicht schlecht: Man zahlt nur Mini-Zinsen und tilgt ggf. in Covestro-Aktien, die man bereits hat. Falls deren Kurs stark steigen sollte, kann Bayer auch in „Cash“ tilgen, denn so wie ich es verstehe, hat Bayer die Wahl. Damit finde ich diese Wandelanleihe allerdings aus Anlegersicht zu den in der Meldung (7.6.2017) von Bayer genannten Eckdaten nicht interessant.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.