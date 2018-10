Bayer: Weg damit?

Bayer will nach Monsanto-Deal möglicherweise kräftig outsourcen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Montag berichtete, habe Vorstandsboss Werner Baumann Ende September das sinkende Wachstum des Pharmasegments erwähnt und hierbei auch anklingen lassen, dass Kosten für die Forschung nach außen verlegt werden könnten. Dies habe der Gesamtbetriebsrat des Leverkusener Konzerns kürzlich via Infobrief mitgeteilt, so Reuters.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.