Bayer-Vorstand Condon: Bayer-Aktie erholt sich wieder

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

LEVERKUSEN (dts Nachrichtenagentur) - Der für Monsanto zuständige Bayer-Vorstand Liam Condon geht davon aus, dass der Kurssturz der Bayer-Aktie nur ein vorübergehendes Phänomen ist. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich die Bayer-Aktie auch wieder erholt", sagte Condon dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe). "Aktien sind eine langfristige Anlage und schwanken."

Er selbst schaue da nicht drauf. Dass Bayer nach der Monsanto-Übernahme selbst zum Übernahmekandidaten werde, glaube er nicht. "Wir sind mit unseren führenden Geschäften in attraktiven Wachstumsmärkten bestens positioniert", so Condon. Was den schwachen Aktienkurs angehe, glaube er, dass sich das wieder ändern werde.

Foto: über dts Nachrichtenagentur