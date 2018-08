Bayer: Vorsichtige gehen selten fehl!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer will sich vor ungeregeltem Brexit absichern: Wie die Nachrichtenagentur Dow Jones Newswires am Freitag mitteilte, werde der Pharmakonzern hierfür zusätzliche Lagerflächen für Medikamentenvorräte in Großbritannien bereitstellen. Damit schützte sich der Konzern vor möglichen Unterbrechungen seiner Lieferkette, hieß es.

Bayer konzentriert sich auf „No-Deal-Szenario“

Demnach bewerte Bayer die Möglichkeit, dass die EU und Großbritannien kein Abkommen über die zukünftigen Beziehungen erzielen als primäres

Ein Beitrag von Marco Schnepf.