Bayer: Verkauft!

eine einschlagende Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zu Bayer gehabt. Denn wie Peter Niedermeyer berichtete, hat sich Bayer von vielen seiner Convestro-Aktien getrennt. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Bayer und dessen Kurse bewegt haben waren folgende:

Verkauft! Bayer hat 22 Mio. Covestro-Aktien aus eigenem Besitz verkauft, die am 3. März übertragen worden sollten. Das Aktienpaket war von Bayer bei institutionellen Investoren zum Preis von 66,50 Euro je Aktie platziert worden. Bayer verdient damit rund 1,5 Mrd. Euro.

Sinkender Anteil! Damit sinkt der Bayer-Anteil an Covestro merklich, von 64,2% auf 53,3%.

Schuldentilgung? Die Einnahmen des Aktienverkaufs sollen zur Schuldentilgung genutzt werden, doch auch die Übernahme von Monsanto steht an und will bezahlt werden.

Vertrauen in Convestro! Johannes Dietsch, Finanzvorstand von Bayer, sagte dazu: „Die erfolgreiche Platzierung dieses großen Aktienpaketes unterstreicht das Vertrauen des Kapitalmarkts in das noch junge Unternehmen Covestro“. Nun, auch wenn man sich gerade von einem ganzen Batzen getrennt hat, so hält Bayer noch immer die Mehrheit.

Hat Bayer hier die richtige Entscheidung getroffen? Und wofür wird das Geld wirklich eingesetzt? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabatè.