Bayer: Update zur Monsanto-Übernahme!

Bayer hat in Bezug auf die Monsanto-Übernahme mitgeteilt, dass es das Ziel sei, Zitat: „die Transaktion im 2. Quartal 2018 abschließen zu können“. Und das zweite Quartal 2018 läuft bereits. Mit anderen Worten: Diese Übernahme ist demnach bereits in der Endphase, das „Closing“ könnte schon in einigen Wochen erfolgen. Doch es stehen noch einige behördliche Freigaben aus. Wenn Bayer sich allerdings ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.