Bayer: Und wieder ein Erfolg!

Seit rund einer Woche geht es mit dem Aktienkurs von Bayer wieder vorsichtig aufwärts, zu schwer lasteten die Risiken durch die Monsnato-Übernahme zuvor auf den Papieren. Doch nun häufen sich die aus Anlegersicht positiven Nachrichten: Der Meldung von der Zulassung des Krebswirkstoffs Larotrectinib in den USA am Dienstag folgte am Mittwoch die Meldung des Handelsblatts, Bayer plane eine umfassende Neuausrichtung des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.