Bayer: Das Tal ruft!

Die Bayer-Aktie macht auch weiterhin alles andere als einen guten Eindruck. Sie hatte am 1. Oktober den am 23. Juni gestarteten Abwärtstrend mit einer großen Kurslücke zwischen 52,85 und 48,52 Euro fortgesetzt und die anhaltende Schwäche der Käufer wurde in den Tagen danach unter anderem auch daran deutlich, dass es nicht ein einziges Mal gelang, ein Stück weit in dieses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



