Bayer: Stehen der Aktie nun schwierige Zeiten bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Bayer-Aktie befindet sich in einer spannenden Marktphase, die auch durch die Veränderungen des Gesamtmarkts bestimmt werden. Der Gesamtmarkt zeigt aktuell eine eher schwache Entwicklung. Zuletzt prallte die Bayer-Aktie an der 38-Tagelinie nach unten ab und befindet sich auch weiterhin in einer Abwärtsbewegung.

Charttechnische Analyse (1-Stundenchart): Prallt der Kurs an der Unterstützung ab?

Auch kurzfristig befindet sich die Bayer-Aktie wieder in einer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.