Bayer: Die Sorge vor einem Absturz ist groß!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Lieber Leser,

auch in den jüngsten Handelstagen hat sich für das Dax-Unternehmen Bayer kaum etwas geändert. Die Aktie wartet auf den ganz großen Durchbruch und auf Kursgewinne Richtung neuer Tops. Der Handel jedoch verlief überraschend schleppend, sodass ungeduldige Investoren derzeit einfach weiter warten müssen. Dabei haben einige Händler größere Pakete der Aktie an der Börse abgegeben, womit deutlich wird, wie groß die Sorge vor einem Absturz so kurz vor einem neuen Top tatsächlich ist.

Bayer vor 6-Monats-Hoch

Nunmehr geht es immer noch um das 6-Monats-Hoch von 108,50 Euro, das Bayer erst am 21. Februar markiert hatte. Kurz vor dieser Marke drehte die Aktie erneut nach unten und bildet an dieser Stelle aus charttechnischer Sicht damit eine kleine Hürde aus. Wenn es gelingt, dieses Hindernis doch noch zu überwinden, dann ginge es um das 12-Monats-Hoch von 110,57, das Bayer bereits am 22. April 2016 erreicht hatte.

Mit einem neuen Top im Rücken könnte Bayer dann mangels weiterer mittelfristiger Widerstände sogar einen Durchmarsch bis zum Allzeithoch von 145,75 Euro starten, das die Aktie vor nunmehr annähernd zwei Jahren, am 10. April, erreicht hatte. Dass dies möglich ist, zeigt der Blick auf die technische Analyse. Danach befindet sich die Aktie in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen im grünen Bereich.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.