Bayer: So kurios wie schmerzlich!

Auch am Mittwoch fiel die Aktie von Bayer nach Börseneröffnung im Plus recht bald wieder ins Minus auf unter 57 Euro. So tief standen die Bayer-Papiere zum letzten Mal im Juni 2012. Der Grund für die Misere ist klar: Die Anleger befürchten Milliardenzahlungen an Kläger, die sich durch das Pflanzenschutzmittel „Roundup" mit dem Wirkstoff Glyphosat geschädigt glauben. Ausgerechnet die Übernahme des ...

Ein Beitrag von Achim Graf.