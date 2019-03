Bayer: Sie alle würden jetzt kaufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Es ist ein herber Rückschlag für Bayer – und ein heftiger Dämpfer für die Aktie. In einem von zahlreichen laufenden Verfahren hat die Jury des Bundesbezirksgerichts in San Francisco am Dienstag einstimmig befunden, dass das Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit dem umstrittenen Wirkstoff Glyphosat ein wesentlicher Faktor für die Lymphdrüsenkrebserkrankung des Klägers gewesen sei. Bayer widerspricht, will im weiteren Verfahren nachweisen, dass die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.