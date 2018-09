Bayer: Schafft die Aktie nun den Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Am Montag stieg die Bayer-Aktie deutlich an und auch am Dienstag ging es weiter nach oben. Der Kurs gewann rund 0,55 % hinzu. Trendtechnisch könnte nun ein Trendwechsel stattfinden, wenn der Kurs weiter ansteigt. Ein Aufwärtstrend ist nicht unrealistisch auf Grundlage der aktuellen charttechnischen Verfassung. Weitere Abwärtsbewegungen könnten die guten Aussichten aber torpedieren.

Chartbild im Überblick: Kurs notierte unter dem Bollinger Band! ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.