Bayer: Qualitätskontrolle im Blick!

Bei Bayer gab es zuletzt einige eher kleinere Nachrichten, doch in der Summe können auch solche Nachrichten interessant sein. So kündigten die Leverkusener zum Beispiel am Freitag an, beim Standort Bergkamen in die Erweiterung der Qualitätskontrolle investieren zu wollen. Die Fertigstellung der Erweiterung des entsprechenden Gebäudes soll laut Plan Mitte 2019 abgeschlossen sein. In den Neubau sollen ca. 20 Mitarbeiter(innen) einziehen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.