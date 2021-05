Bayer: Pure Enttäuschung

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Hoffnung auf eine Vergleichseinigung in der Roundup-Causa hat sich für den Bayer-Konzern (WKN: BAY001) zerschlagen. Als Reaktion kündigte der Pharma- und Agrarriese noch in der Nacht einen 5-Punkte-Plan an. Das Papier notiert -4,17% tiefer bei 52,68 Euro.

Wie Bayer mitteilte, mache es die richterliche Entscheidung „unmöglich, den vorgeschlagenen nationalen Lösungsmechanismus unter der Aufsicht dieses Gerichts weiterzuentwickeln, der die fairste und effizienteste Lösung für alle Parteien ...





