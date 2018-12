Bayer: Nur keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bayer will sich auf mehr Rendite trimmen: Nachdem letzte Woche bekannt geworden war, dass der Pharmariese bis Ende 2021 circa 12.000 seiner insgesamt 118.000 Stellen abbauen will, sollen nun Investitionen die Zukunft ebnen. Dies teilte die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mit.

Bayer will „durch Innovationskraft wachsen“

„Wir werden erheblichen Wert schaffen, indem wir durch Innovationskraft wachsen, die Ertragskraft steigern und den Cashflow erhöhen“, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.