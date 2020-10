Bayer: Noch ist die Gefahr nicht gebannt!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Im Anschluss an das Junihoch ging die Bayer-Aktie in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie hat sich in der zweiten Septemberhälfte deutlich verschärft, nachdem die Aktie am 1. Oktober mit einer großen Kurslücke zwischen 52,85 und 48,52 Euro in den Handel gestartet ist.

Sie ist weiterhin offen, denn die Bayer-Aktie fiel anschließend bis auf ein Tief bei 43,87 Euro zurück.



