Bayer: Neue Zahlen nicht besonders gut!

Bei Bayer sind die Zahlen zum ersten Quartal da – und besonders gut sehen diese nicht aus. Bereits die Überschrift in der entsprechenden Pressemitteilung lässt ahnen, wie die Zahlen ausgefallen sind, Zitat: „Bayer: Währungseffekte überlagern operatives Geschäft – Wichtige Fortschritte bei Monsanto-Akquisition“. Das wird wohl bedeuten, dass es im operativen Geschäft nicht so gut aussah. Und in der Tat: Bayer teilte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.