Bayer: Neue Sorgen dank Covestro!

nach einer Gewinnwarnung inkl. folgender Prognose-Senkung brach die Aktie der Leverkusener Bayer AG zuletzt in der Spitze um fast 20% ein. Zwar kam es in den letzten Tagen zu einer kleinen Gegenbewegung, diese dürfte nun jedoch langsam auslaufen. Werfen wir mal gemeinsam einen Blick auf die Aktie!

Ausgerechnet die Pflanzenschutzsparte schwächelt

Denn um die weitere Entwicklung einschätzen zu können, müssen wir die laufende Neuausrichtung des Konzerns genauer unter die Lupe nehmen. Bayer hat sich bekanntlich bereits aus Lanxess komplett verabschiedet und erst kürzlich mehrfach weitere Anteile an Covestro abgegeben. Im Gegenzug hat man sich Monsanto einverleibt und möchte sich zukünftig verstärkt auf die Bereiche Pflanzenschutz und Pharma konzentrieren.

Aktuell verfügt man jedoch noch über die Geschäftsbereiche Pflanzenschutz, Pharma und – eben über die Tochtergesellschaft Covestro – Kunststoffe. Während die Pharmasparte weitestgehend wie erwartet lief und die Geschäfte bei Covestro boomten, bereitete ausgerechnet die neue Top-Sparte Pflanzenschutz Sorgen. Zumindest basierte die kürzlich veröffentlichte Gewinnwarnung (inkl. kurz darauf folgender Prognosesenkung) auf Problemen in dieser Sparte in Südamerika, speziell in Brasilien.

Doch jetzt bereitet auch noch Covestro zunehmend Sorgen!

Doch diese Probleme sind bekannt und werden bereits adressiert. Daher dürften diese im Aktienkurs bereits enthalten sein, zumal das Management hier wohl zügig Tabula rasa machen wird. Denn diese Sparte ist – aufgrund der Monsanto-Übernahme – zu wichtig für den Konzern. Allerdings gerät nun zunehmend Covestro unter Druck und dadurch in den Blickpunkt. Schließlich boomten hier zuletzt die Geschäfte, doch Analysten sahen und sehen diesen Boom relativ kritisch. Denn dieser basierte in erster Linie auf Fehleinschätzungen der Konkurrenz, für die Covestro kurzfristig in die Bresche springen und so relativ hohe Preise durchsetzen konnte.

Dieser Boom dürfte jedoch schon wieder vorbei sein, da die Wettbewerber ihre Kapazitäten inzwischen erhöht haben. Zwar hat Bayer die Boomphase genutzt um weitere Anteile an Covestro zu veräußern, was durchaus clever war. Dennoch sollte man dies nun genau im Auge behalten. Denn noch immer hält Bayer knapp 50% an Covestro und eine weitere schwächelnde Sparte kann sich das Unternehmen derzeit nicht leisten. Sonst dürfte der Kurs kurzfristig nochmals unter Druck geraten und die Aktie in Richtung 100 Euro zurückfallen.

