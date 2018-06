Bayer: Neue Schulden für die Monsanto-Übernahme!

Bei Bayer geht es derzeit Schlag auf Schlag mit der Emission neuer Anleihen. Natürlich, die Übernahme von Monsanto muss bezahlt werden und via Kapitalerhöhung und Rückgriff auf die eigenen liquiden Mittel kommen nicht genügend Mittel dafür zusammen. Das ist nichts Neues. Die Frage ist, ob Bayer Probleme hat, sich die Mittel am Kapitalmarkt zu besorgen via Emission von Anleihen. Doch offensichtlich ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.