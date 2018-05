Bayer: Neue Aufklärungskampagne!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Bei der Bayer AG ist es eher unwahrscheinlich, dass vor der in Kürze anstehenden Hauptversammlung (diese soll am 25. Mai in Bonn stattfinden) noch bedeutende wirtschaftliche Neuigkeiten kommuniziert werden. Diese Woche gab es von Bayer immerhin die Mitteilung, dass sich das Unternehmen im Hinblick auf eine Aufklärungskampagne namens „Das Diabetische Auge“ engagieren möchte. Diabetiker sollen darauf hingewiesen werden, dass sich diese ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.