Bayer: Neue Analystenstudien helfen der Aktie auf die Sprünge!

positive Analysteneinschätzungen haben der Bayer-Aktie in den letzten Tagen mächtig auf die Sprünge geholfen. Gleich acht Studien sind innerhalb der letzten sieben Tage erschienen, wobei die positiven Meinungen eindeutig überwiegen. Hier eine kurze Übersicht:

Angesichts der am 22. Februar vorzulegenden Quartalszahlen erwartet JPMorgan-Analyst Richard Vosser keine großen Überraschungen. Der Studienerfolg von Xarelto hat Experte Keyur Parekh (Goldman Sachs) in seinem Optimismus hinsichtlich des Potenzials der Bayer-Aktie gestärkt.

Laut Bernhard Weininger (Independent Research) ist diese gute Nachricht auf dem aktuellen Kursniveau jedoch bereits eingepreist. Die Anleger seien angesichts der bevorstehenden Übernahme von Monsanto noch etwas unsicher. David Evans (Kepler Cheuvreux) hob seine Schätzung hingegen nach dem Ergebnis der Xarelto-Studie leicht an. Den möglichen Umsatzzuwachs beziffert Evans mit 1 Mrd. Euro.



Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Bernstein Research: „Buy“ – 120,00 Euro (+13 %)

Goldman Sachs: „Buy“ – 120,00 Euro (+13 %)

Deutsche Bank: „Reduce“ – 120,00 Euro (+13 %)

Equinet: „Buy“- 118,00 Euro (+11 %)

JPMorgan: „Overweight“- 110,00 Euro (+3 %)



Independent Research: „Halten“ – 107,00 Euro (+0 %)

Kepler Cheuvreux: „Hold“ – 101,00 Euro (-5 %)

