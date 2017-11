Bayer: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Liebe Leser,

Bayer hat sich in den letzten Tagen wieder schwächer präsentiert. Für die Aktie ging es seit Dienstag um gut 5 % gen Süden. Damit bekommen die Analysten, die an einem charttechnischen Aufwärtstrend zweifeln, neue Nahrung. Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es bedeutende Wasserstandsmeldung. Demnach rechnet Bayer schon für den Jahresanfang 2018 mit einem Abschluss der Übernahme des US-Konzerns Monsanto. Zudem gelang es, ein weiteres zulassungsreifes Medikament zu entwickeln. Damit erhalten einige Chartanalysten auch wieder Rückenwind. Die Optimisten berufen sich vor allem auf die Vorwoche, in der die Aktie um mehr als 4 % nach oben klettern konnte. Auf Sicht von zwei Wochen notiert die Bayer-Aktie allerdings noch leicht im Minus.

Unter den fundamental orientierten Analysten sind immerhin 70 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 30 % plädieren dafür, den Wert zu „halten“. Niemand „verkauft“ derzeit die Aktie von Bayer.

Technische Analysten: Immerhin noch im Aufwärtstrend

Nach dem jüngsten Kursrücksetzer ist die Aktie von Bayer in den langfristigen Baisse-Modus abgerutscht. Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist zwar minimal und beträgt nur einige Cent, doch ist der Rückschritt auf jeden Fall eine Warnung. Insofern ist Vorsicht geboten!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.