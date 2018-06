Bayer: Monsanto wird Geschichte sein

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Am kommenden Donnerstag wird die Übernahme von Monsanto durch den Chemieriesen Bayer endgültig über die Bühne gehen. Über kurz oder lang wird dann allerdings auch der Name Geschichte sein: Mit der Fusion des Saatgutkonzerns streicht Bayer auch den Namen Monsanto. In Fachkreisen war darüber schon länger spekuliert worden.

Der Name ist belastet

Man werde den Deal bis Donnerstag, 7. Juni, zum Abschluss bringen,

Ein Beitrag von Achim Graf.